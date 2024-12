Senado autoriza empréstimo de US$ 100 milhões para a Caesb

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (6/11) que autoriza a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) pegar um empréstimo milionário com um banco alemão de 50 milhões de euros — R$ 266 milhões na cotação atual. - (crédito: Marcelo Alencar)

O Senado Federal deu sinal verde para que a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) contrate um empréstimo de US$ 100 milhões (cerca de R$ 604 milhões) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), nesta terça-feira (10/12). Os recursos serão destinados a investimentos em saneamento básico em todo o Distrito Federal.

Com o empréstimo, a Caesb pretende modernizar as estações de tratamento de água e esgoto, reduzir as perdas de água na rede e expandir a cobertura dos serviços, especialmente em áreas mais carentes. Entre as principais obras previstas para os próximos cinco anos estão:



Revitalização das Estações de Tratamento de Água do sistema produtor Descoberto;

Modernização da elevatória de água bruta do sistema Torto/Santa Maria;

Adequação da captação do córrego Mestre D´Armas;

Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Melchior;

Implantação do sistema de esgoto no Setor Primavera em Taguatinga;

Implantação e recuperação de interceptores, emissários e redes de coleta de esgoto em diversas regiões do DF.

Com a aprovação do Senado, a Caesb dará início aos procedimentos para a assinatura do contrato com o BID e, em seguida, iniciará as obras.