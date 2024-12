WhatsApp, Facebook e Instagram ficam instáveis nesta quarta-feira

A principal reclamação está relacionada a falha no envio de mensagens, elas representam 76% - (crédito: appshunter.io/Unsplash)

O WhatsApp ficou instável na tarde desta quarta-feira (11/12). Segundo o site Downdetector, que monitora problemas em plataformas digitais, foi registrada um pico de queixas por volta das 15h , horário de Brasília.

A principal reclamação está relacionada à falha no envio de mensagens, elas representam 76%. Na sequência vem conexão com servidor e website, com 17% e 7%, respectivamente.

O Instagram bem como o Facebook, que pertencente à Meta, também apresentaram instabilidade. Foram registradas mais de de 3.400 e 1.300, respectivamente.

Ainda conforme o Downdetector, foram registradas instabilidades em diversos outros países, entre eles: Estados Unidos, Argentina, Canadá, Reino Unido, Turquia, Espanha, Portugal e Rússia.

Em resposta ao Correio, a Meta afirmou que “estamos cientes de que um problema técnico está afetando alguns usuários de acessar nossos aplicativos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”.

A queda das redes sociais da Meta foi um dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, estando no trend topics. "Se o Twitter não tivesse voltado, não íamos saber que Instagram e WhatsApp caíram e estaríamos até agora achando que era nossa internet", escreveu um usuário no X. Veja alguns memes:

