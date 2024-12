Radialista morre ao vivo durante programa

O radialista Acácio Oliveira, mais conhecido como Kaquinho Big Dog, morreu aos 62 anos na madrugada desta quinta-feira (12/12) enquanto apresentava o programa Madrugada Liberdade, na Rádio Liberdade FM.

A informação foi divulgada pela própria emissora, em um texto que homenageia o apresentador. "Kaquinho era muito mais que um apresentador ou humorista; ele era uma alma generosa, que espalhava alegria, risadas e amor por onde passava. Sua criatividade, talento e paixão pelo rádio marcaram a todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e ouvi-lo".

A suspeita é que Kaquinho tenha sofrido um mal súbito, enquanto apresentava ao lado do radialista Toninho Lima. No Instagram, o colega lamentou a morte do parceiro. "Sua ausência já é muito sentida e tenho certeza de que continuará sendo para sempre! Você não perdeu a vida. Foi a vida que te perdeu".

Nascido em Belo Horizonte, Kaquinho começou a carreira cantando MPB em bares na capital mineira. No início dos anos 1990, o artista seguiu para o humor. Ao longo dos anos, fez parcerias de sucesso com Geraldo Magela, o Ceguinho, com o espetáculo Cegos, Mancos e Loucos.