'Ainda estou aqui' é indicado a melhor filme no Critics Choice Awards

O filme Ainda estou aqui, dirigido por Walter Salles, foi indicado ao Critics Choice Awards na categoria de melhor filme em língua estrangeira. A lista de indicados foi publicada nesta quinta-feira (12/12). O vencedor da categoria será revelado em cerimônia marcada para 12 de janeiro de 2025.

Ainda estou aqui é baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre o próprio pai, o deputado federal Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), que foi preso e morto durante a ditadura militar. Após a morte do marido, Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) precisa mudar de rotina e vira ativista de direitos humanos.



Conclave e Wicked lideram na categoria de melhor filme deste ano no Critics Choice Awards, tendo recebido 11 indicações cada. Duna: Parte Dois e Emilia Pérez seguem logo atrás, com 10 indicações cada.

“Este ano nos trouxe uma riqueza incrível de narrativas e performances, levando a disputas indescritivelmente acirradas por indicações. Estamos honrados em poder celebrar nosso marco de 30 anos do Critics Choice Awards com este talentoso grupo de indicados e estamos entusiasmados em trazer aos espectadores nosso melhor show até agora", disse o CEO da Critics Choice Association, Joey Berlin.

O Critics Choice Awards é concedido anualmente para homenagear o melhor em produções cinematográficas e televisiva.

Veja a lista completa:

MELHOR FILME

Um Completo DesconhecidoAnora

O Brutalista

Conclave

Duna: Parte Dois

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked

MELHOR ATOR

Adrien Brody – O Brutalista

Timothée Chalamet – Um Completo Desconhecido

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Herege

MELHOR ATRIZ

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Angelina Jolie – Maria

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Denzel Washington – Gladiator II

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Danielle Deadwyler – The Piano Lesson

Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys

Ariana Grande – Wicked

Margaret Qualley – The Substance

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

MELHOR ATOR JOVEM / ATRIZ

Alyla Browne – Furiosa: A Mad Max Saga

Elliott Heffernan – Blitz

Maisy Stella – My Old Ass

Izaac Wang – Didi

Alisha Weir – Abigail

Zoe Ziegler – Janet Planet

MELHOR CONJUNTO DE ATUAÇÃO

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicked

MELHOR DIRETOR

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – O Brutalista

Jon M. Chu – Wicked

Coralie Fargeat – A Substância

RaMell Ross – Nickel Boys

Denis Villeneuve – Duna: Parte Dois

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Sean Baker – Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – 5 de setembro

Brady Corbet, Mona Fastvold – O Brutalista

Jesse Eisenberg – Uma Dor Real

Coralie Fargeat – A Substância

Justin Kuritzkes – Desafiantes

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Winnie Holzman, Dana Fox – Wicked

Greg Kwedar, Clint Bentley – Sing Sing

RaMell Ross & Joslyn Barnes – Nickel Boys

Peter Straughan – Conclave

Denis Villeneuve, Jon Spaihts – Duna: Parte Dois

MELHOR CINEMATOGRAFIA

Jarin Blaschke – Nosferatu

Alice Brooks – Wicked

Lol Crawley – O Brutalista

Stéphane Fontaine – Conclave

Greig Fraser – Duna: Parte Dois

Jomo Fray – Nickel Boys

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Judy Becker, Patricia Cuccia – The Brutalist

Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked

Suzie Davies – Conclave

Craig Lathrop – Nosferatu

Arthur Max, Jille Azis, Elli Griff – Gladiador II

Patrice Vermette, Shane Vieau – Duna: Parte Dois

MELHOR EDIÇÃO

Sean Baker – Anora

Marco Costa – Challengers

Nick Emerson – Conclave

David Jancso – The Brutalist

Joe Walker – Dune: Part Two

Hansjörg Weißbrich – 5 de setembro

MELHOR FIGURINO

Lisy Christl – Conclave

Linda Muir – Nosferatu

Massimo Cantini Parrini – Maria

Paul Tazewell – Wicked

Jacqueline West – Duna: Parte Dois

Janty Yates, Dave Crossman – Gladiador II

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

Christine Blundell, Lesa Warrener, Neal Scanlan – Beetlejuice Equipe de cabelo e maquiagem Beetlejuice

– Duna: Parte Dois

Equipe de cabelo e maquiagem – The Substance

Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount – Wicked

Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White – Nosferatu

Mike Marino, Sarah Graalman, Aaron Saucier – Um homem diferente

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Mark Bakowski, Pietro Ponti, Nikki Penny, Neil Corbould – Gladiador II

Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Paul Corbould, David Shirk – Wicked

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer – Duna: Parte Dois

Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs – Better Man

Equipe de efeitos visuais – The Substance

Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke – O Reino do Planeta dos Macacos

MELHOR LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

MELHOR COMÉDIA

A Real Pain

Deadpool & Wolverine

Hit Man

My Old Ass

Sábado à Noite

Thelma

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Tudo o que imaginamos como luz

Emilia Pérez

Flow

Ainda estou aqui

Kneecap

A semente da figueira sagrada

MELHOR MÚSICA

“Beautiful That Way” – The Last Showgirl – Miley Cyrus

“Compress / Repress” – Challengers – Trent Reznor, Atticus Ross

“El Mal” – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

“Harper and Will Go West” – Will & Harper – Kristen Wiig

“Kiss the Sky” – The Wild Robot – Maren Morris

“Mi Camino” – Emilia Pérez – Selena Gomez

MELHOR PONTUAÇÃO

Volker Bertelmann – Conclave

Daniel Blumberg – O Brutalista

Kris Bowers – O Robô Selvagem

Clément Ducol & Camille – Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross – Desafiantes

Hans Zimmer – Duna: Parte Dois