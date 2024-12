Começa venda de ingressos para show da Liniker em Brasília

Os ingressos para o show da turnê Caju, de Liniker, em Brasília estão disponíveis para venda na Bilheteria Digital a partir desta quinta-feira (12/12). A cantora traz o show ao Mané Garrincha no dia 5 de abril de 2025. Reconhecido como o melhor álbum nacional do ano pela Rolling Stone, Caju superou 160 milhões de streams nas plataformas de áudio. A turnê de divulgação de Caju passará por diversas cidades brasileiras.



O álbum explora temas recorrentes na discografia de Liniker com uma abordagem mais madura e experimentação de novas sonoridades. As letras abordam questões de raça, amor e autoconhecimento. Ganhadora do Grammy, Liniker foi a primeira mulher trans a entrar na Academia Brasileira de Cultura. Com uma mistura envolvente de soul, MPB e elementos de funk, a artista apresenta um som autêntico e inovador. Com voz grave e versátil, Liniker cativa o ouvinte em faixas como Veludo Marrom, Tudo e Caju.

Além da sonoridade marcante, Caju também se destaca pela sua estética visual e pela forma como Liniker se posiciona em relação a questões sociais e políticas. A artista, que é um ícone da comunidade LGBTQIA+, promove a inclusão e a diversidade. O álbum é um manifesto de celebração da vida e da autenticidade, refletindo a experiência de ser uma pessoa negra e queer no Brasil contemporâneo. Cada canção se torna uma viagem sensorial, convidando o público a explorar as nuances da identidade e a importância da autoaceitação.

Serviço

Ingressos para turnê de Caju em Brasília disponíveis na Bilheteria Digital