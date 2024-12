Cratera se abre em construção do metrô em São Paulo

Um deslizamento de terra provocou a abertura de uma cratera nesta quinta-feira (12/12) em uma obra da linha 6-laranja do metrô, no bairro Bela Vista, em São Paulo. Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver um teatro abandonado cair dentro do buraco. O deslizamento aconteceu por volta das 12h25.

Segundo o g1, os vizinhos da obra na rua Rui Barbosa estão sem água desde o acidente. Em nota ao Correio, a concessionária Linha Uni, responsável construção da futura estação, informou que a equipe técnica está no local e diz estar em comunicação contínua com a comunidade, atuando para minimizar o impacto a moradores e comerciantes da região.

Leia também: Blindados da Marinha são deslocados para entorno de hospital naval no Rio

"A Concessionária Linha Uni informa que, durante a passagem da tuneladora sul no poço VSE Almirante Marques, próximo à futura estação Bela Vista, houve um solapamento parcial do solo dentro do canteiro de obras", diz a nota. "Por medida de segurança, a área ao redor do poço já havia sido isolada. Não há feridos e o ocorrido não oferece riscos à população." Tuneladora é uma máquina utilizada na escavação de túneis subterrâneos.

Obra do metrô de São Paulo mais uma vez colapsa e quantos caminhões de concreto os genios vão usar dessa vez para tapar a cratera? @metrosp_oficial,engenharia no Brasil só sabe abrir buraco e causar desabamento. pic.twitter.com/0wi84a8qlp December 12, 2024

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer