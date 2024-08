Deputado do PSol tem apartamento invadido em Santa Teresa, no Rio

Há mais de 25 anos morador do bairro de Santa Teresa, no Rio, o deputado federal Chico Alencar (PSol-RJ) teve seu apartamento invadido na tarde da última terça-feira (28/8), no horário próximodo meio-dia. Na segunda, ele veio para Brasíia. O imóvel de uma vizinha, no mesmo andar, também foi alvo dos assaltantes. O parlamentar conversou com o Correio sobre a situação.

O parlamentar mudou para esse prédio pequeno há duas semanas. Sem elevador, sem porteiro e antigo. Há mais de duas décadas o parlamentar é morador de Santa Teresa, bairro boêmio da capital fluminense, e numa região de alguma insegurança. Conhecido na região, nunca tinha sido alvo de um sobressalto dessa natureza.

Antes, o deputado vivia com a família em uma casa, a 200 metros da nova moradia, e, dada a periculosidade da proximidade, nem paga IPTU. No Rio, quem mora perto ou no entorno de favelas, invasões ou loteamento irregular está isento do pagamento desse imposto.

Em Brasília desde o início da semana, Chico Alencar nem esteve no imóvel ainda para fazer o inventário do que foi levado. Na manhã desta quinta-feira (29/8), ele ainda discursou no plenário. Ele já está ciente que um grupo de três ou quatro rapazes, e uma mulher, levaram seu notebook e um pequeno aparelho de se acoplar ao celular para ouvir música.

Ao Correio, o deputado afirmou que as portas do apartamento foram arrombadas, a polícia compareceu depois ao local e fez a perícia. Com a divulgação da notícia, ele recebeu uma ligação do governador do Rio, Cláudio Castro, falou que estava tudo bem, agradeceu a gentileza do contato e que não se tratava apenas seu, mas também de uma vizinha.

"Defendo segurança pública para todos e todas. Outro apartamento do prédio onde resido também foi arrombado e furtado. A polícia investiga. Que seja eficiente, indícios sobram.Morei nos últimos 25 anos, no bairro de Santa Teresa, em uma localidade definida como 'de risco'. Mudei na última semana para o mesmo bairro, que amo.Será que todas as ruas do Rio são 'arriscadas'?", disse.

"Se os amigos do alheio invadiram minha residência pensando encontrar dólares, joias e relógios Rolex, ficaram decepcionados", afirmou o deputado, que lamentou terem levado do laptop, onde guardava textos, como um livro que tem preparando para ser publicado, de "conteúdo precioso" e outras reflexões, escritos que não mantinham em outro lugar.

E parodiou a situação com o samba "A Rita", composição - letra e música - de Chico Buarque.

"Para mim, e pro xará que compôs o samba antológico 'A Rita' o que tem mais valor é uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. Ainda não sei se levaram.Nesse fim de semana faço o inventário de perdas e danos", afirmou o deputado.