Polícia descarta crime na morte de idoso que ganhou R$ 201 milhões na Mega-Sena

Antônio Lopes Siqueira tinha 73 anos e morreu no último dia 4 de dezembro , menos de um mês depois de ganhar R$ 201 milhões em sorteio da Mega-Sena realizado em novembro. O idoso, que era hipertenso e diabético, realizava tratamento odontológico em uma clínica em Cuiabá no momento da morte.

A Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso (PJC-MT) descartou a possibilidade de morte violenta do idoso que ganhou na Mega-Sena, em Cuiabá . O laudo preliminar indicou parada cardiorrespiratória, mas a instituição abriu um inquérito para investigar o caso e a causa da morte.

O Correio tentou contato com a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso e aguarda retorno para atualizar a matéria com mais informações.