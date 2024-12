Mulher é presa na Bahia após acorrentar o filho de 5 anos à cama

Criança conseguiu fugir de casa e foi encontrada pelas ruas da cidade, com uma corrente amarrada ao tornozelo e trancada com um cadeado - (crédito: Divulgação/Conselho Tutelar de Itabela)

Na quinta-feira (12/12), uma mulher, 24 anos, foi presa após acorrentar o filho, 5 anos, a uma cama. Caso ocorreu em Itabela, cidade localizada no Sul da Bahia e é investigado como maus-tratos. A identidade da mulher não foi revelada.

A criança conseguiu fugir de casa e foi encontrada pelas ruas da cidade, com uma corrente amarrada ao tornozelo e trancada com um cadeado. O Conselho Tutelar foi acionado e foi de encontro ao menino.

Ao Correio, o Conselho Tutelar afirma que a criança estava em uma situação "comovente e deplorável", com diversas marcas pelo corpo, descalço, sem camisa e com hematomas — apontando que era vítima constante de agressões. A Polícia Militar do estado foi acionada, que, imediatamente, iniciou as buscas para encontrar o paradeiro da mãe. A mulher, encontrada em casa pelos agentes, foi encaminhada para a Delegacia Territorial de Itabela.



"Policiais militares da 7ª CIPM foram acionados pelo Conselho Tutelar, na tarde de quinta-feira (12), para averiguar a informação de uma criança de 5 anos acorrentada que havia sido flagrada transitando no centro de Itabela", informa nota da Polícia Militar. "Ao chegarem, os servidores constataram o fato. Buscas foram feitas e a pessoa responsável pela criança foi localizada, sendo encaminhada para a delegacia da cidade, onde as providências cabíveis foram adotadas."

