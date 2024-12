Menino fica em coma após levar mais de mil picadas de abelha

Um menino de apenas seis anos ficou em coma após levar mais de mil picadas de abelhas. Ele foi socorrido e está internado em estado grave. A criança estava acompanhado do padrasto no momento do ataque e também ficou ferido. O menino está em coma e entubado, mas conseguiu sair da ventilação mecânica nesta quarta-feira (11/12).

Segundo informações do G1, o caso ocorreu na semana passada, na cidade de Sidrolândia, a 62 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

O Correio entrou em contato com o governo do MS para saber mais detalhes sobre o caso. A reportagem será atualizada quando houver uma resposta.

Como agir durante um ataque de abelhas

Segundo o Corpo de Bombeiros, é preciso manter a calma durante um ataque, evitar movimentos bruscos ou gritar, pois isso pode irritar as abelhas ainda mais. Também orienta a afastar-se lentamente, se movendo de forma suave, e jamais correr.

A corporação indica cobrir o rosto e pescoço com as mãos ou pedaço de tecido, pois são as áreas sensíveis do corpo. Na sequência, a vítima deve procurar abrigo, entrar em algum prédio ou veículo e fechar as portas e janelas, para evitar que as abelhas entrem também.