Assassinos invadem casa, tiram três crianças e executam pais a tiros 

Um casal foi executado a tiros na madrugada deste domingo (08/12) dentro de casa, no Bairro de Fátima, na Quadra 72 de Planaltina. Segundo informações preliminares, os assassinos usavam balaclava e arrombaram a porta da residência. As vítimas foram identificadas como Pedro Neres de Novaes, 34 anos, e Stefane Rayane de Sousa Nunes, 30.

Além do casal, três crianças filhas das vítimas, estavam na casa. As informações são de que os criminosos mandaram os menores saírem do imóvel para cometer o crime. Pedro e Stefane foram atingidos com vários disparos de arma de fogo. Os corpos foram encontrados de bruços dentro de um dos quartos.

Policiais militares receberam o chamado por volta das 4h da madrugada e, no local, encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No quarto onde o casal estava, os PMs encontraram uma grande quantidade de maconha, crack e uma balança de precisão. O Correio apurou que as três crianças foram levadas para a casa de familiares das vítimas.

As circunstâncias do duplo homicídio e a identificação dos criminosos estão sob investigação da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).