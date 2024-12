Aeroporto de Porto Alegre volta a operar 24h e Canoas recebe pouso de emergência

O retorno gradual das atividades do aeroporto foi iniciado em 21 de outubro. O local estava fechado desde maio, por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul - (crédito: Divulgação/Fraport)

O aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retoma o funcionamento ininterrupto nesta segunda-feira (16/12). Os espaços para operação das autoridades alfandegárias e a sala de embarque e desembarque também voltaram, permitindo os pousos e decolagens de voos internacionais.

Com a retomada da operação 24 horas, Porto Alegre ganha também dois novos destinos domésticos: Recife e Salvador. A expectativa é que em janeiro o terminal terá, em média, 124 voos por dia.

Segundo a Fraport Porto Alegre, que administra o aeroporto, o primeiro voo internacional pousa na madrugada do dia 19 de dezembro. Operado pela Copa Airlines, o voo proveniente da Cidade do Panamá tem chegada prevista para as 00h20.

No dia 2 de janeiro, serão retomados os voos de Porto Alegre para Lima, no Peru, e no dia 3, para Santiago, no Chile. Ambos são da Latam Airlines e terão três frequências semanais. Aerolíneas Argentinas e Sky Airlines voltam a operar em março e junho, respectivamente. A portuguesa TAP também já confirmou o retorno da rota da capital gaúcha para Lisboa, a data de reinício das operações será divulgada nos próximos dias.

A volta das rotas acontece depois do retorno gradual das atividades do aeroporto, iniciado em 21 de outubro. O local estava fechado desde maio, devido às enchentes e alagamentos que atingiram o Rio Grande do Sul.

Pouso de emergência



Neste domingo (15/12), um avião com destino ao aeroporto Salgado filho teve que fazer um pouso de emergência em Canoas, no Rio Grande do Sul. “A companhia reforça que as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da Gol”, disse a empresa.