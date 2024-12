Área queimada no Brasil quase dobra de janeiro a novembro de 2024

A área queimada no Brasil de janeiro a novembro de 2024 quase dobrou de tamanho em comparação ao mesmo período de 2023. Os dados são do Monitor do Fogo, elaborado pelo MapBiomas e divulgado nesta segunda-feira (16/12). Segundo o levantamento, houve um aumento de 90% em relação ao ano passado, com 29,7 milhões de hectares com focos de incêndio, o que representa um território equivalente a todo o estado do Rio Grande do Sul.

De acordo com a diretora de ciência do IPAM e coordenadora do Monitor do Fogo do MapBiomas, Ane Alencar, o aumento de queimadas no Brasil é um alerta para os próximos anos. “Esse aumento desproporcional da área queimada no Brasil em 2024, principalmente a área de floresta, acende um alerta de que além de reduzir o desmatamento, precisamos reduzir e controlar o uso do fogo, principalmente em anos em que as condições climáticas são extremas e podem fazer o que seria uma pequena queimada virar um grande incêndio.”

Biomas

O relatório aponta que mais da metade (57%) da área queimada entre janeiro e novembro fica na região Amazônica. O bioma teve 16,9 milhões de hectares afetados pelo fogo, sendo 7,6 milhões de hectares de florestas, incluindo florestas alagáveis. Já a área de queimadas para pastagem na Amazônia totalizou 5,59 milhões de hectares.

No Cerrado, segundo maior segmento afetado pelo fogo, 9,6 milhões de hectares foram atingidos pelas queimadas. Cerca de 85%, ou 8,2 milhões de hectares, eram de vegetação nativa. De acordo com os dados, esse número representa um aumento de 47% em relação à média dos últimos 5 anos. No Pantanal, houve um aumento de 68% em relação à média dos últimos 5 anos, com 1,9 milhão de hectares destruídos pelo fogo.

Em todo o país, o fogo atingiu áreas de vegetação nativa, o que representou 73% do total. Um quarto (25%) das áreas queimadas no Brasil foram em florestas. Entre as áreas de uso agropecuário, as pastagens se destacaram, com 6,4 milhões de hectares queimados entre janeiro e novembro de 2024, ou 21% do total nacional.

