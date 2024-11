Flona faz mutirão de replantio para recuperar áreas degradadas por queimadas

Voluntários se juntaram a agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para realizar um mutirão de reflorestamento na Floresta Nacional de Brasília (Flona) na manhã deste sábado (9/11). O objetivo da ação, que foi batizada de 'Mutirão pela vida', é fazer o replantio de mudas e sementes para recuperar a área degradada pelas queimadas que ocorreram em setembro deste ano. Novos mutirões estão marcados para a próxima sexta-feira (15/11) e também para 10 de dezembro.

Os voluntários foram divididas em grupos de 20 integrantes. Cada equipe terá um coordenador e contará com material e área de atuação definidos. Além dos mutirões, o replantio está sendo realizado diariamente por voluntários, que estão presentes todos os dias da semana em grupos que variam de cinco a dez pessoas. O chefe da Flona, Fábio dos Santos Miranda informou que foram abertas 189 vagas para participação nas ações de replantio. Para participar, basta acessar este link.

"Com os mutirões, vamos recuperar uma área de cerca de três hectares. A área degradada foi bem maior, mas como estamos tendo ações diárias de replantio, até o final da temporada de chuvas, provavelmente, teremos recuperado cerca de 500 hectares", destacou Fábio. "É um processo bem demorado, porque para destruir é rápido, mas para recuperar dá um trabalho grande", acrescentou.

No dia 10 de dezembro, além de mais uma etapa das mobilizações de reflorestamento, haverá o lançamento do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com várias instituições.

Estragos

De acordo com o instituto, os incêndios que atingiram a Flona de Brasília queimaram 2.586 hectares, o equivalente a 45,85% da unidade de conservação federal. Foi a pior queimada dos últimos 10 anos.