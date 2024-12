Incêndio atinge centenas de casas em comunidade de São Paulo

De acordo com a prefeitura, ao menos 150 casas foram atingidas e não há informações de feridos - (crédito: Defesa Civl de SP/Divulgação)

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade da Vila dos Pescadores, em Cubatão, interior de São Paulo, nesta segunda-feira (16/12). De acordo com a prefeitura, ao menos 150 casas foram atingidas e não há informações de feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, o incêndio começou por volta das 08h39 desta segunda-feira (16/12) no Caminho São Jorge, próximo ao número 3551. Aproximadamente 40 bombeiros, acompanhados de 13 viaturas, foram mobilizados para controlar o fogo.

A Defesa Civil comunicou que o incêndio foi apagado por volta das 11h30 e que equipes das secretarias de Assistência Social e de Habitação do município permanecem no local para registrar as informações dos moradores impactados.

A prefeitura afirmou que "a Secretaria de Assistência está cadastrando os moradores que tiveram as moradias atingidas pelo fogo, sendo atendidas no Centro Comunitário do bairro". Além disso, equipes da Secretaria de Saúde foram encaminhadas para o local para fazer primeiro atendimento às vítimas.

As razões que ocasionaram o incêndio ainda estão sob investigação.

*Com informações da Agência Brasil