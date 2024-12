Árvore de Natal de 56m cai sobre trabalhadores e mata um

Uma árvore de natal flutuante de 56 metros de altura desabou sobre trabalhadores nesta segunda-feira (16/12) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

O desabamento da árvore ocorreu em meio ao prenúncio de uma forte tempestade. Os três funcionários atingidos desciam da estrutura após um alerta da Defesa Civil sobre a mudança de tempo, mas não conseguiram sair a tempo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celula

Em vídeos publicados nas redes sociais, outras pessoas aparecem na base da árvore nadando para se salvar.

A árvore flutuante do Natal de Maricá, que seria inaugurado amanhã, caiu devido a forte ventania. E o pior, tinha gente no local trabalhando… ????????????????



pic.twitter.com/SfVW2eK0ae December 16, 2024

A árvore seria inaugurada na quarta-feira (18/12). Em resposta ao Correio, a prefeitura de Maricá lamentou a tragédia e deu detalhes sobre o socorro aos funcionários atingidos. "Imediatamente as vítimas foram socorridas por equipes do Samu, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros. Um dos funcionários foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. As outras duas pessoas, socorridas no Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara, estão fora de perigo Uma delas já recebeu alta", diz trecho.

Confira a íntegra da nota

A Prefeitura de Maricá lamenta profundamente a tragédia ocorrida na tarde desta segunda-feira (16/12), na Lagoa de Araçatiba, quando uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após a queda da estrutura da árvore de Natal que estava sendo montada. A Prefeitura está prestando todo o apoio às vítimas e suas famílias, além de apurar as causas do acidente. Assim que a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte, às 15h45, a empresa contratada para a montagem da árvore iniciou a retirada dos funcionários. Nesse momento, os trabalhadores foram surpreendidos pela passagem de uma tempestade, com fortes ventos e muita chuva, que derrubou a estrutura em poucos segundos.

Imediatamente as vítimas foram socorridas por equipes do Samu, Defesa Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Trânsito e Corpo de Bombeiros.

Um dos funcionários foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. As outras duas pessoas, socorridas no Hospital Municipal Doutor Ernesto Che Guevara, estão fora de perigo Uma delas já recebeu alta.