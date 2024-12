Colaborador da Unimed-BH é desligado da empresa após atos de racismo

Após denúncia de supostos atos de racismo praticados por um colaborador da Unimed durante uma discussão sobre futebol, a cooperativa informou que o homem não faz mais parte do quadro de profissionais. Nesse domingo (15/12), o suspeito foi acusado por perfis do X (antigo Twitter) por ofender outras pessoas com termos como "seu orangotango tupiniquim" e "primata burro".

Na descrição do perfil, o colaborador, que mantinha uma conta denominada Arthur Henrique, se definia como "mineiro, adepto do futebol bonito e colaborador administrativo na Unimed-BH". Foi durante uma discussão com torcedores santistas que ele utilizou as expressões racistas. Ao ser interpelado pela atitude, disse, com deboche: "Faz eu perder meu emprego aí se você é bom mesmo, seu orangotango tupiniquim".

E publicou ainda: "Começou a queima de reputação! Sangrem!".

Ainda nesse domingo, a cooperativa publicou nas redes sociais dizendo que "todas as medidas cabíveis serão tomadas" em relação ao ocorrido com o colaborador da empresa. "Estamos cientes do caso envolvendo um de nossos colaboradores e informamos que todas as medidas cabíveis serão tomadas, reiterando nosso compromisso com a construção de um ambiente de respeito e inclusão dentro e fora da nossa cooperativa", prossegue a publicação.

Nesta segunda (16/12), a Unimed-BH informou que o colaborador acusado de falas racistas foi desligado da cooperativa. Em nota, ainda reforçou que “repudia qualquer atitude ou comportamento que demonstre preconceito, seja de raça, gênero, orientação sexual, idade, classe social ou qualquer outra forma de discriminação”.

"A Unimed-BH esclarece que possui um Código de Conduta que é amplamente divulgado entre seus colaboradores e que todos passam por treinamento. A cooperativa lamenta o ocorrido e informa que o colaborador não faz mais parte do seu quadro de profissionais", conclui o comunicado.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata