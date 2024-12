Árvore de Natal pega fogo dois dias após inauguração no Acre

A árvore de Natal que decora a Praça do Palácio Rio Branco, no centro da capital do Acre, pegou fogo na madrugada desta terça-feira (17/12), dois dias após ser inaugurada. Ninguém ficou ferido no incêndio.

O fogo começou horas depois da Cantata de Natal, apresentada por alunos da Escola de Música do Acre (Emac). O evento deveria ter ocorrido no domingo (15/12), mas precisou ser remarcado por conta de forte chuva.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Are (CBMAC), o incêndio iniciou por volta de 1h25. "O sinistro foi atendido rapidamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros, acionada pelo sentinela que fica de plantão no palácio ao perceber uma fumaça saindo da decoração", escreveu a corporação em uma nota pública divulgada nas redes socais.

Segundo o CBMAC, o fogo foi contido e apenas a parte externa da árvore foi atingida. A corporação trabalha no local apurando a causa do acidente, enquanto a Secretaria de Estado de Obras realiza o reparo da decoração.

A suspeita é que tenha ocorrido um curto-circuito ao deligar a árvore. A parte queimada é de um material semelhante a plástico, conforme o CBMAC.

Ao g1, o Secretário Estadual de Obras, Ítalo Lopes, disse que foram investidos R$ 2 milhões na decoração natalina da capital.