PF prende delegado e 3 policiais civis suspeitos de ajudar o PCC

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/12), uma operação com o objetivo de desarticular organização criminosa que praticava lavagem de dinheiro e crimes contra a administração pública (corrupção passiva e ativa).

Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 13 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP) Bragança Paulista (SP), Igaratá (SP) e Ubatuba (SP). Um delegado e três policiais civis foram presos.

A investigação partiu da análise de provas que foram obtidas em diversas apurações policiais que envolveram movimentações financeiras, colaboração premiada e depoimentos. Esses elementos revelaram o modo complexo que os investigados se estruturaram para exigir propina e lavar dinheiro para suprir os interesses da organização criminosa.

Segundo o g1, a operação é resultante do cruzamento de diversas investigações sobre a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), inclusive o assassinato do delator Vinícius Gritzbach, em 8 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e ocultação de capitais. As penas somadas podem alcançar 30 anos de reclusão.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Corregedoria da Polícia Civil acompanha a operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público. "Diligências estão em andamento e a Corregedoria colabora com o órgão federal e o MP", disse.