Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão com defensivos agrícolas

De acordo com tenente Pyterson Aires, os produtos são perigosos e estão esparramados a cerca de 10 metros do leito do rio - (crédito: Reprodução/CBMGO)

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente na GO164, próximo a Cidade de Goiás, nesta terça-feira (17/12). O sinistro envolveu um caminhão carregado com defensivos agrícolas e um carro de passeio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão perdeu o freio saiu da pista e bateu na traseira do carro. As vítimas fatais são o motorista e o passageiro do carro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A corporação está estabelecendo uma barreira de contenção para mitigar os riscos de escoamento do veneno para o Rio Vermelho. Segundo a CBMGO, "a Secretaria do Meio Ambiente foi acionada devido ao risco de contaminação do Rio Vermelho, caso o agrotóxico vaze".

Leia também: Incêndio atinge imóvel comercial no centro de São Paulo

De acordo com tenente Pyterson Aires, do CBMGO, os produtos são perigosos e estão esparramados a cerca de 10 metros do leito do rio. "A gente está preparando a estratégia a fim de conseguir remover pelo menos a carga que tá intacta", contou o tenente.