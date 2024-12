Suspeito de atirar em ex-secretário de Bariloche tem prisão decretada

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária do homem suspeito de atirar contra o ex-secretário de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón.

Sandro Silva Vicente já tinha sido identificado pela polícia como atirador. A decisão pela prisão foi expedida na noite de segunda-feira (16/12), pela juíza Alessandra da Rocha Lima Riodis, da 1ª Vara Criminal da capital.

Na quinta-feira (12/12), o argentino entrou por engano no bairro rio Comprido, na comunidade do Escondidinho, enquanto se dirigia ao Cristo Redentor. Ele foi baleado na cabeça e está internado em estado muito grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, segundo a Secretaria de Estado de Saúde.

Conforme a decisão judicial, a prisão de Sandro é "imprescindível para a continuidade e êxito das investigações policiais". A detenção tem duração de 30 dias para apresentação de novas evidências do crime.

Além de Sandro, outros quatro suspeitos com envolvimento na tentativa de homicídio são indicados pela polícia: Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló; Tiago de Oliveira, o TG; Raphael Corrêa Pontes, o De Lara; e um suspeito não identificado.

O Ministério Público do Rio de Janeiro havia solicitado a prisão de todos os listados. No entanto, a magistrada entendeu não haver indícios suficientes para comprovar a autoria de Cláudio, Tiago e Raphael.

O crime

Gastón dirigia um Volkswagem Taos quando entrou por engano na comunidade do Escondidinho, dominada pelo Comando Vermelho. Ele se dirigia ao Cristo Redentor e errou o caminho.

Dois indivíduos com pistolas se aproximaram do carro e, antes de o veículo frear, um dos suspeitos atirou contra a vítima, segundo testemunhas.

Sandro da Silva Vicente foi reconhecido por pessoas que presenciaram o crime. Ele tem mais de 20 passagens criminais.

Em um primeiro momento, o juiz do plantão, Orlando Eliazaro Feitosa, não decretou a prisão do suspeito, visto que não haveria "urgência qualificada" que fundamentasse "a necessidade de intervenção do Juízo de plantão".