Morre Gilberto Sobral, superintendente do Iphan em Pernambuco

Morreu, nesta quinta-feira (19/10), Gilberto Sobral, aos 57 anos. Ele era superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Pernambuco. A causa da morte não foi divulgada.

Giba, como era conhecido, teve grande destaque na cultura pernambucana. Ele passou pela Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda, nos anos 2017 e 2018.

O prefeito de Olinda, professor Lupércio, lamentou a morte de Giba e decretou luto oficial de três dias. "É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do amigo Gilberto Sobral. Que Deus conforte toda a família e os amigos neste momento tão difícil", disse.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular