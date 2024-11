Iphan reconhece arte santeira como patrimônio cultural do país

A Arte Santeira e a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, ambas no Piauí, foram reconhecidas como Patrimônio Cultural do Brasil nesta segunda-feira (11/11), durante a 106ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Leia mais: Chapada dos Veadeiros realiza festival de jazz neste fim de semana

Com a decisão, a Arte Santeira, em Madeira, será inscrita no Livro das Formas de Expressão, enquanto a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Teresina, nos Livro do Tombo das Belas Artes, Livro do Tombo Histórico e Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. É a primeira vez que o Iphan faz um registro simultâneo de um bem imaterial e o tombamento de uma edificação e seu acervo.

Leia mais: Mês da consciência negra: conheça lançamentos de ficção de autores negros

Desde 2011, a igreja tinha tombamento provisório, mas agora a proteção definitiva compreende seu acervo de bens móveis e integrados, incluindo a poligonal do entorno. O local é importante para a comunidade dos artistas santeiros do estado por ter um acervo que contempla a memória social e religiosa da Arte Santeira.

Leia mais: Espetáculo Casa dos sonhos terá últimas sessões nesta segunda (11/11)

A Arte Santeira é uma manifestação plástica que utiliza a madeira como matéria-prima para o entalhe de esculturas tridimensionais e outras peças que expõem referências religiosas, da natureza, de paisagens locais e do modo de vida da população piauiense. Desde 2008, a prática lutava para ser reconhecida como Patrimônio Cultural.