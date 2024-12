Caminhoneiro celebra a formação da filha médica com mensagem inspiradora

Pai caminhoneiro emociona com mensagem para filha médica - (crédito: Reprodução / TikTok)

Um caminhoneiro emocionou as redes sociais com uma mensagem em seu veículo de trabalho em homenagem à sua filha, uma médica. O texto na carroceria foi registrado por outro colega de profissão, Walace Santos, que cria conteúdo sobre suas viagens.

“Com esse caminhão, cortando o Brasil de ponta a ponta, formei uma médica”, diz o texto. A mensagem lembra a luta que a família enfrentou para que a filha pudesse realizar seu sonho.

O recado do pai orgulhoso viralizou nas redes sociais, dando aquele “quentinho no coração”. “Imagina o orgulho que ambos têm um do outro”, diz um comentário.

“Que satisfação gigantesca eu senti… Orgulho de ver pessoas assim”, escreveu um perfil. “Dádiva ter pais que podem ou querem apoiar os sonhos dos seus filhos, poucos têm essa sorte”, apontou outro.

A publicação também encorajou os internautas a contarem suas histórias. “Meu pai é caminhoneiro também, faço medicina no Paraguai, só nós dois sabemos da dificuldade que foi e vai ser para me formar (estou indo para o quinto ano). Minha mãe é falecida, e só tenho ele!”, comentou um perfil.

“Vendo isso, lembro do meu pai, que quando pequeno sonhava em ser advogado, porém seus pais não tinham condições, e sua única opção foi a estrada. Hoje, por meio de um caminhão, vai formar uma advogada!”, relatou outro. “Com o cabo da enxada e as bênçãos de Deus, em junho, meus pais terão uma advogada”, escreveu outro perfil.