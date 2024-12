Brasil tem 8,5 mil localidades indígenas, aponta censo do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (19/12) o Censo Demográfico 2022, sobre a presença e a distribuição das comunidades indígenas em todo o Brasil. O levantamento revelou a existência de 8.568 localidades indígenas, espalhadas por todas as unidades federativas do país.

O IBGE define localidades indígenas como os aglomerados permanentes de 15 ou mais moradores indígenas, independentemente de estarem situados em áreas rurais ou urbanas. Esses locais incluem aldeias, comunidades, sítios, acampamentos, instituições de acolhimento e outras formas de organização social, que servem como espaços de convivência e cultura para as populações indígenas.

Leia também: Lewandowski demarca terras e Gilmar firma acordo de conciliação

O levantamento destaca que o Amazonas é o estado com o maior número de localidades indígenas, somando 2.571, o que corresponde a 30% do total. Existe uma grande presença das populações indígenas na região Norte do Brasil. Outros estados com números expressivos são Mato Grosso (924 localidades, 10,78%), Pará (869 localidades, 10,14%) e Maranhão (750 localidades, 8,75%).

Embora as populações indígenas estejam presentes em todas as regiões do país, a maior concentração de localidades indígenas se dá na Amazônia Legal.

Além disso, 71,55% das localidades indígenas, ou seja, 6.130, estão localizadas em terras indígenas oficialmente declaradas, homologadas, regularizadas ou encaminhadas como reservas.

Entretanto, 28,44% das localidades indígenas, o que representa 2.437 lugares, encontram-se fora dessas terras oficialmente reconhecidas. Isso inclui áreas urbanas, centros urbanos e outros espaços onde as comunidades indígenas vivem, muitas vezes sem o reconhecimento formal de seus territórios.

Em relação a distribuição das localidades indígenas que não estão situadas em terras indígenas homologadas, o Amazonas novamente se destaca, com 1.077 localidades fora dessas áreas. Outros estados com números significativos são Pernambuco (237 localidades), Pará (187), Ceará (159) e Bahia (138). Esses números indicam que, especialmente em regiões mais urbanizadas e com maior diversidade cultural, muitas comunidades indígenas estão vivendo fora dos limites das terras indígenas oficialmente reconhecidas, em áreas mais suscetíveis a conflitos fundiários e à marginalização social.

*Estagiária sob a supervisão de Ronayre Nunes