CNJ suspende vale-alimentação de R$ 10 mil para juízes do Mato Grosso

Segundo o provimento, a partir de janeiro de 2025 o valor do auxílio-alimentação volta para R$ 2.055 - (crédito: Divulgação/TJMT)

O corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, suspendeu o pagamento do vale-alimentação de mais R$ 10 mil para juízes e servidores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT). A informação é da CNN.



A decisão ocorre após a presidente do TJMT, a desembargadora Clarice Claudino da Silva, fixar, de modo excepcional e exclusivamente para o mês dezembro, auxílio-alimentação no valor de R$ 10.055.

Segundo o provimento publicado no Diário da Justiça na quarta-feira (18/12), a partir de janeiro de 2025 o valor do auxílio-alimentação volta para R$ 2.055.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio tenta contato com o Conselho Nacional de Justiça e com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.