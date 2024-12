PF investiga esquema de venda de decisões judiciais

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (20/12), a 2ª Fase da operação Sisamnes, com o objetivo de investigar o crime de lavagem de dinheiro decorrente de um esquema de venda de decisões judiciais.

Segundo as investigações, foram detectadas sucessivas operações imobiliárias suspeitas promovidas pelos investigados, com o propósito de dissimular a origem ilícita do dinheiro utilizado para financiar a compra de imóveis residenciais e de veículos.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), são cumpridos mandados de busca e apreensão, afastamento das funções públicas de servidores do Poder Judiciário, proibição de contato e saída do país, recolhimento de passaportes, além do bloqueio de R$ 1,8 milhão dos investigados e apreensão dos imóveis adquiridos por um magistrado.

Conforme a TV Globo, os policiais federais foram às ruas cumprir mandados de busca e apreensão em Mato Grosso. Os nomes dos alvos da operação não foram divulgados.

A Polícia Federal destacou, em nota, que o nome da operação referir-se a um episódio da mitologia persa, durante o reinado de Cambises II da Pérsia, que narra a história do juiz Sisamnes. Ele teria aceitado um suborno para proferir uma sentença injusta.

Primeira fase da operação

A primeira fase da operação Sisamnes foi realizada em 26 de novembro, quando foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal, além de um mandado de prisão preventiva.

As investigações revelaram a existência de um possível esquema para a venda de sentenças judiciais, que envolve advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e juízes.