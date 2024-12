Livro conta histórias de um brasileiro trabalhando em outro país

Autor do livro Estórias de expatriando, o escritor RenatoGerundio de Azevedo colocouno papel suas memórias e seusaprendizados no processo demorar e trabalhar em outro país. A trajetória dele no Banco do Brasil, que começou como office boy até chegar a diretor-geral de operações em mais de 20 anosna instituição, inspira brasileirosque sonham com a vida no exterior. Renato foi o convidado da edição 160 do PodCast do Correio e falou sobre o lançamento da obra, experiências profissionais e mudanças na carreira.

Como foi o início da suatrajetória profissional?

Um dia meu pai chegou e falou: “Renato, você quer trabalharno Banco do Brasil?”. Eu, com 14anos, não sabia nem o que eraBanco do Brasil, só sabia o queera futebol, skate, bola. Ele falou que eu trabalharia de 14h a 18he não ia prejudicar a escola. Então, eu aceitei e fui lá fazer umexame no Edifício Morro Vermelho. Fui aprovado. Na época, era o Máscara Negra, aquele prédio do Banco do Brasil emblemático no Setor Bancário Sul, em Brasília, onde comecei como office boy na contadoria-geral. Basicamente, era atender telefone, comprar lanche, tirar cópia, essas coisas. Eu fui crescendo no trabalho e houve uma seleção internapara carreira administrativa —que eu passei aos 17 anos.

E a carreira internacional?

Me mandaram para um programa que precisava de gente nova e sem vícios e acabei sendo pioneiro do Proex, que sucedeuo Finex. Esse era o programa definanciamento das exportações. Nessa época, houve uma seleçãogrande e disputada para a áreainternacional, 28 mil candidatos e fizemos exames de estatística, comércio exterior, técnicasbancárias, português e outros. O banco treinou ao final 650 candidatos com uma pós-graduaçãoem finanças por um ano e houve uma nova seleção para a área internacional e 24 destes passaram. Assim, me tornei estagiário de comércio exterior no Panamá, que era uma praça importante do BB.

E depois?

Eu fiz um treinamento na Universidade do Texas, depois na Bolsa de Valores de Chicago e fiquei três meses em uma dependência externa. Como fui bemsucedido, assumi em 2000 a diretoria adjunta do banco na Bolívia. Fiquei até 2006. Quando voltei para Brasília, trabalhei comum projeto, que é a parte maisdifícil de finanças, na área de construção e planejamento deplataformas de petróleo. Me habilitei para assumir uma unidade em Dubai e fiquei lá três anos. Então, segui para Portugal para ser o diretor-geral do banco. Normalmente, a expatriação ocorriapor cinco anos, naquela época acultura era ir uma vez, e duas era difícil, mas fui para a Bolívia, e fiquei até me aposentar.

Como foi trabalhar na Bolívia?

Primeiro, eu morei em La Paz, nos Andes, 3.600 metros de altura, ar rarefeito, não tem árvores nem inseto, nem oxigênio. Então, eu tive muita dificuldade físicaem me adaptar. A minha esposa corria e foi mais fácil, mas osnossos filhos, sempre que a gentevoltava um deles ia para o hospital. Então, o ambiente climáticoda cidade é bastante hostil.

Como era o povo boliviano em comparação com o brasileiro?

Com relação ao povo, euamo o boliviano e cada vez queando lá, amo cada vez mais.A experiência foi boa, mas vivi coisas surreais. A Bolívia éum país com um passado muito turbulento e quando estive lá houve uma guerra entre o exército e a polícia por 15 dias. O mercado estava fechado, osclientes não tinham dinheiro. A gente precisava dar dinheiroporque nem os caixas eletrônicos funcionavam.