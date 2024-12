Brasil tem avanço da população que se declara preta ou parda

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-Contínua), divulgados pelo IBGE, nesta sexta-feira (20/12), revelam uma mudança no perfil racial da população brasileira. A proporção de pessoas que se identificam como brancas caiu de 46,3% para 42,4%, entre 2012 e 2023, enquanto o número de pessoas que se declararam pretas aumentou de 7,4% para 10,6% no mesmo período.

Em contrapartida, a porcentagem de brasileiros que se identificam como pardos teve um pequeno crescimento, passando de 45,6% para 45,9%. A pesquisa aponta ainda que as populações mais jovens estão cada vez mais se identificando como pretas e pardas.

O aumento na identidade racial preta, segundo Willian Kratochwill, analista da PNAD-Contínua, reflete um processo de maior conscientização racial e um maior reconhecimento da miscigenação característica da sociedade brasileira.

“As pessoas estão cada vez mais se identificando como pardas e pretas, assumindo mais essa questão da raça, acho que esse é um dos fatores para esse aumento”, afirmou o pesquisador do IBGE. “Agora, um outro fator responsável por esse aumento é o fato de a população brasileira ser altamente miscigenada; a tendência é termos cada vez mais mistura mesmo”.

No entanto, diferenças regionais ainda são bastante significativas. Na Região Norte, 69,1% da população se considera parda, enquanto no Sul, a maioria se declara branca (71,3%). A Região Nordeste é a que tem a maior proporção de pessoas pretas (12,9%), contrastando com o Sul, onde apenas 5,7% se identificam como negras.

