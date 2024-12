Fiocruz aponta alta de casos de covid-19 em dezembro

O boletim semanal Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta quinta-feira (19/12), apontou um aumento preocupante nos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) associados à Covid-19 em diversos estados brasileiros. A análise, que abrangeu dados entre 8 e 14 de dezembro, destacou um crescimento de casos em estados como Ceará, Minas Gerais, Sergipe, Rondônia e no Distrito Federal, com uma incidência especialmente alta entre a população idosa.

O boletim mostrou que, nas últimas quatro semanas, 38,6% dos casos de SRAG foram causados pelo rinovírus, que afeta principalmente crianças e adolescentes, enquanto a Covid-19 foi responsável por 31,1% das infecções. O vírus sincicial respiratório (VSR) e as influenzas A e B também contribuíram com 7,9%, 7,6% e 7,3%, respectivamente. No entanto, a Covid-19 se destacou como a principal causa de mortes por SRAG, representando 63,6% dos óbitos no período analisado, com a maioria dos falecimentos ocorrendo entre idosos.

Além disso, a pesquisa revelou que, apesar de uma alta predominância de casos em adultos mais velhos, houve um aumento nas ocorrências de SRAG em crianças e adolescentes, especialmente em estados como Acre, Distrito Federal, Minas Gerais e Sergipe, associados ao rinovírus.

Em 2024, o Brasil registrou 78.739 casos de SRAG com resultado positivo para algum vírus respiratório. As autoridades de saúde alertam para a gravidade da situação, especialmente em relação à vulnerabilidade dos idosos, e recomendam acompanhamento contínuo da evolução desses quadros clínicos.

