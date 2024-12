Acidente na volta de festa de formatura mata cinco no Espírito Santo

Mais um grave acidente às vésperas do Natal. Na madrugada deste sábado (21/12), uma tragédia chocou a cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Cinco pessoas, entre elas três jovens que haviam acabado de se formar, perderam a vida em uma colisão na Rodovia Othovarino Duarte Santos.

Por volta das 4h30, um Ford Ka branco, ocupado pela família e pelos amigos, colidiu frontalmente com um Jeep Compass. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia, mas informações preliminares indicam que o Ford Ka teria feito um retorno indevido.

As vítimas foram identificadas como Romário Guimarães França, 57 anos, professor de educação física; a mulher dele, Sirley França, 51 anos; o filho Arthur, de 18 anos, e os namorados Luiza Lodi e Enrico Elias Cesquine, ambos com 18 anos. Arthur, Enrico e Luiza eram alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de São Mateus e haviam acabado de se formar no curso técnico em eletrotécnica.

O impacto da colisão foi tão violento que os cinco ocupantes do Ford Ka morreram no local. O motorista do Jeep Compass foi socorrido e levado para o hospital.

A notícia da tragédia causou comoção em toda a comunidade. O Ifes de São Mateus decretou luto oficial de três dias em homenagem aos jovens estudantes.

A Polícia Civil investiga o caso para apurar as causas do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Linhares.