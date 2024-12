Advogado que se passava por vice-cônsul da Rússia é preso em Belo Horizonte

O advogado Geraldo da Silva Vieira foi indiciado e preso preventivamente nesta quinta-feira (19/12) após ser acusado de se passar por vice-cônsul da Rússia em Belo Horizonte, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

"As investigações tiveram início em abril deste ano, quando vítimas e testemunhas procuraram a delegacia de Lagoa Santa (na Região Metropolitana) para denunciar o suspeito pelo crime de estelionato", lembrou a PCMG ao comunicar, nesta sexta-feira (20/12), a prisão.

Os investigadores identificaram que Geraldo contratava funcionários e prestadores de serviço com a intenção premeditada de não remunerá-los pelos serviços prestados. Para ganhar a confiança das vítimas, ele se apresentava como vice-cônsul honorário da Rússia em Belo Horizonte.

Em novembro de 2021, conforme mostrou o Estado de Minas, uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF) relatava que o homem usava o prestígio do suposto cargo para aplicar golpes e teria até aberto uma conta em nome do consulado, movimentando milhões de reais. O Consulado Honorário do país, no entanto, informou que recebeu as primeiras denúncias em 2018.

O advogado também é suspeito de estelionato, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Em seu perfil no LinkedIn, ele apresentava um currículo extenso e repleto de especializações, o que funcionava como um atrativo. Geraldo também descrevia suas experiências profissionais, competências e certificados, além de se autointitular vice-cônsul.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Geraldo da Silva Vieira. O espaço segue aberto para manifestações.