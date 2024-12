Governador de Minas sobre acidente na BR-116: "Mobilização total"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comentou sobre o acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, que matou pelo menos 37 pessoas.

Uma câmera de segurança captou o momento do desastre. Veja:

Na publicação em rede social, Zema afirmou que mobilizou toda a estrutura do governo para “atendimento às vítimas e suporte aos familiares”.

O chefe do Executivo estadual prestou ainda solidariedade aos familiares e amigos. “Estamos trabalhando para que as famílias das vítimas sejam acolhidas para enfrentar de forma mais humanizada possível essa tragédia às vésperas do Natal, uma data tão significativa para todos”, publicou.