Brasil é reeleito para integrar o comitê de paz da ONU 2025-2026

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) anunciou neste sábado (21/12) que o Brasil foi reeleito para integrar o Comitê Organizacional da Comissão para Consolidação da Paz das Nações Unidas (PBC) no mandato de 2025 a 2026. A eleição ocorreu por aclamação em 19 de dezembro.

Criado em 2005 com a participação brasileira, o comitê pretende coordenar esforços internacionais para promover uma paz sustentável e duradoura. Neste ano, o Brasil ocupou a presidência do órgão, onde defendeu o fortalecimento de sua atuação na prevenção de conflitos e na consolidação da paz global para os próximos anos.

Desde 2010, o Brasil participa ininterruptamente das atividades do comitê, reafirmando seu compromisso com a diplomacia e a paz internacional. O país tem se destacado por atuação em questões globais de segurança, mediando diálogos e apoiando iniciativas de reconstrução pós-conflito, especialmente em países da África e do Caribe.

Durante sua presidência em 2023, o Brasil promoveu discussões sobre o impacto das mudanças climáticas em conflitos armados e defendeu a inclusão de mulheres e jovens nos processos de consolidação da paz. O novo mandato reforça o compromisso brasileiro com a diplomacia multilateral e a busca por soluções pacíficas para crises internacionais.

