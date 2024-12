Delegado da PCSP é afastado por suspeita de fraudes em contratos

Uma operação de busca e apreensão encontrou R$ 200 mil e 30 mil euros na casa de José Brandini Júnior - (crédito: Reprodução/Flickr/Governo do Estado de São Paulo)

José Brandini Júnior, delegado da Polícia Civil de São Paulo, foi afastado por suspeita de envolvimento com o crime organizado. Uma denúncia enviada à Corregedoria da Polícia Civil resultou em uma operação de busca e apreensão na casa de Brandini, onde foram apreendidos R$ 200 mil e 30 mil euros.

O delegado também é suspeito de envolvimento com fraudes em licitações, sendo responsável pela emissão de RGs. O setor de identificações da corporação, que emite as carteiras de identidade, foi citado em escândalo de envolvimento de policiais civis com integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de SP informou que Brandini foi afastado do cargo. Ele era chefe da divisão de tecnologia da informação do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol). Veja o comunicado na íntegra:

"A Secretaria da Segurança Pública informa que a Corregedoria da Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (20), mandados de busca e apreensão contra um delegado que é investigado por fraude de contratos públicos. O agente foi afastado do cargo após solicitação da medida à Justiça. As equipes da Corregedoria apreenderam R$ 200 mil e € 30 mil em espécie. O cumprimento dos mandados faz parte de uma investigação iniciada na Polícia Civil para combater desvios de conduta e práticas ilícitas, reafirmando o compromisso da instituição com a legalidade."