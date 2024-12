Nadadora idosa morre em prova de travessia na Bahia

A nadadora Analice Andrade, de 69 anos, morreu neste sábado (21/12) enquanto competia na prova de 900 metros na Travessia Itaparica-Salvador. O evento de natação é tradicional na Bahia e iniciou no Yacht Clube e destino no Porto da Barra.

A atleta começou a passar mal no final da prova, sendo retirada da água por volta das 9h. Apesar das tentativas de reanimação feitas na areia pelos socorristas do evento, ela não resistiu. O marido e o filho da atleta, profundamente abalados, precisaram de atendimento médico prestado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Travessia Itaparica-Salvador reúne, neste final de semana, cerca de 250 atletas em quatro provas, sendo a principal marcada para este domingo (22), com largada na Praia dos Búzios em Gameleira, e chegada no Porto da Barra. A expectativa é de que 800 nadadores participem de toda a disputa.

Em nota oficial, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) lamentou profundamente a morte da atleta e destacou sua trajetória de mais de 20 anos no esporte. “Analice era uma nadadora experiente, exemplo para os atletas, com participação constante em competições de piscina e águas abertas. Sua perda será sentida por todos”, afirmou a entidade.

A organização da travessia anunciou que Analice será homenageada durante o evento deste domingo, cuja largada está prevista para as 8h.