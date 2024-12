Quem é o vereador que gravou a queda de ponte em Tocantins

O vereador de Aguiarnópolis (TO), Elias Junior (Republicanos), registrou o momento exato em que uma ponte que faz ligação entre Tocantins e Maranhão desabou, neste domingo (22/12). Ele gravava um vídeo denunciando as condições da via quando a estrutura cedeu.

Elias obteve 206 votos e foi eleito para o terceiro mandato nas eleições municipais deste ano. Natural de Tocantinópolis e nascido em 10 de dezembro de 1985, o vereador também foi eleito em 2016 e 2020.

Queda de ponte

A queda da ponte que liga Tocantins com o Maranhão resultou em duas mortes e dez pessoas desaparecidas no domingo (22/12).



As prefeituras de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) alertaram a população para evitar qualquer contato com água do rio Tocantins após o desabamento da ponte que liga ambas as cidades.

A orientação foi dada, pois dois dos caminhões que caíram no rio transportavam defensivos agrícolas e produtos corrosivos altamente perigosos.



O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as autoridades estão avaliando o processo de reconstrução da ponte. “Vamos decretar estado de emergência, isolar a área, verificar o melhor caminho para a reconstrução e estamos avaliando a possibilidade de instalação de uma ponte provisória do Exército", afirmou.