Vídeo: Polícia Militar da Bahia resgata idoso após 30 dias em mata

A Polícia Militar da Bahia resgatou um idoso na zona rural de São Francisco do Conde, Região Metropolitana de Salvador (BA). Segundo a corporação o homem estava desaparecido há aproximadamente 30 dias. O resgate foi realizado em ação conjunta com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Bombeiros Civis de São Francisco do Conde.

Segundo a PM, os militares foram acionados para corroborar nas buscas de um idoso desaparecido próximo ao anel viário de São Francisco do Conde/Candeias. 'Após cerca de 50 minutos de caminhada em área de mata, o homem foi encontrado, visivelmente debilitado", conta a PMBA.

O idoso informou aos policiais que, enquanto esteve desaparecido, havia se alimentado apenas da água de um riacho presente na área. O homem foi levado para um posto de saúde da região, onde recebeu a assistência médica apropriada.