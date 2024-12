Feriados 2025: veja em quais dias cairão as datas comemorativas

Diferente deste ano, a maioria dos feriados em 2025 vai cair em dias de semana. Ao todo, serão 12 dias de descanso ao longo do próximo ano. Deste montante, oito cairão em dias de semana e outros quatro estão distribuídos entre sábados e domingos.

Confira os dias de feriados nacionais:

Janeiro

As primeiras 24 horas do ano, nesta quarta-feira (1º/1), marcarão o feriado de Dia da Confraternização Universal.

Fevereiro

Não haverá feriados nacionais

Março

Carnaval será feriado nacional em duas datas: 3 e 4 de março. Em dias na semana, o feriado da festa de momo cairá na segunda e terça-feira, respectivamente.

Abril

O primeiro feriado nacional no quarto mês do ano será o da Semana Santa, celebrado em uma sexta-feira, dia 18. Após a data festiva católica, será o momento de o trabalhador e o estudante brasileiro folgar no feriado de Tiradentes, que será celebrado em uma segunda-feira, no dia 21.

A celebração do líder da Inconfidência Mineira será realizada em uma segunda-feira após o final um sábado e domingo que sucedeu a Semana Santa. Isso significa que a junção das duas datas pode gerar um feriadão!

Maio



O último feriado do primeiro semestre de 2025 será o Dia do Trabalho, em 1º de maio, uma quinta-feira.

Setembro

Setembro é o mês da celebração da Independência do Brasil, com feriado no dia 7 de setembro deste ano, um domingo.

Outubro

Os feriados nacionais de 2025 continuam com a Dia de Nossa Senhora Aparecida, que será celebrada no dia 12 de outubro, um domingo.

Novembro

Assim como os feriados de Independência e de Nossa Senhora Aparecida, o dia de Finados cairá em um domingo, no dia 2 de novembro. O penúltimo mês do ano também terá o Dia da Proclamação da República, no dia 15, um domingo; e o Dia da Consciência Negra, previsto para 20 de novembro, uma quinta-feira.

Dezembro

Então é natal! Para fechar o calendário de feriados nacionais de 2025, o Papai Noel chegará com a magia de natal para celebrar, nas religiões cristãs, o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, uma quinta-feira.