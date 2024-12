Capital das férias: DF oferece opções de lazer para todos os gostos e idades

Com o fim do calendário de aulas, os brasilienses começam o planejamento para as sonhadas férias. Um dos pontos que ganha atenção especial é encontrar um destino que ofereça diversão e entretenimento para crianças de todas as idades. No Distrito Federal, alguns locais se destacam por oferecer atrações que encantam tanto os adultos quanto os pequenos. A reportagem do Correio foi a alguns desses lugares conversar com famílias que estão em busca de lazer e paz.

Diversão em família

Ana Maria de Moraes, 80 anos, tia-avó de Nina de Moraes, 10, levou a sobrinha-neta para aproveitar o SESI LAB em sua semana de férias na capital. "Adoro estar com ela porque sinto que estou revivendo minha infância, mas de outra maneira", comenta. Ela completa 81 anos hoje e conta que tirar a sobrinha-neta da rotina para desfrutarem a cidade juntas é muito especial. "Não tem preço comemorar o meu aniversário dessa forma e sendo muito feliz."

Ana Maria de Moraes, 80 anos, tia-avó de Nina de Moraes, 10, levou a sobrinha-neta para aproveitar o SESI LAB em sua semana de férias na capital (foto: Fotos: Minervino Júnior/CB)

Para Nina, o destaque do dia foi o brinquedo interativo com areia. "É uma rodinha que podemos aumentar a velocidade e desenhar enquanto ela gira. Foi muito divertido!", diz com animação. Ana Maria ressalta a importância dos espaços para diversão da população. "O mérito do espaço está em permitir essa interação entre adultos e crianças. É um lugar pensado para todas as idades", disse.

João, 45, e Andreia Leal, 42, vieram de João Pessoa (PB) acompanhados dos filhos Enzo, 13, Pedro, 6, e Ana Beatriz, 13, aproveitar a capital. A mãe das crianças ressaltou a importância de planejar viagens em família e aproveitar o período de férias com os pequenos. "Com crianças pequenas e um filho com paralisia cerebral, precisamos pensar em tudo: acessibilidade, alimentação, roupas adequadas e, principalmente, programações que respeitem o ritmo deles. É uma oportunidade de ensinarmos sobre a fauna e a história do Brasil", explica.

João, 45, e Andreia Leal, 42, vieram de João Pessoa (PB) acompanhados dos filhos (foto: Minervino Júnior/CB)

As irmãs Rafaela, 18, e Gabriela Pacheco, 24, escolheram o Parque da Cidade, especificamente, o foguetinho como o ponto de diversão familiar. "Vim aqui quando criança e agora volto com meus filhos, primos e sobrinhos. É muito especial ver a felicidade deles e lembrar de como era divertido quando eu era pequena. Trazer as crianças para um ambiente como esse é essencial. Além do contato com a natureza, conseguimos criar memórias únicas", destacou Gabriela, que estava ao lado do marido, Almir Júnior, 24.

As irmãs Rafaela (D), 18, e Gabriela Pacheco, 24, escolheram o foguetinho, no Parque da Cidade (foto: Minervino Júnior/CB)

Érica Dantas, 38, e o marido, Luciano Dantas, 48, decidiram levar os filhos Gael Dantas, 1, Ian Dantas, 15, e Caio Dantas, 7, para passar o dia no Zoológico. A mãe conta que há muito tempo não tiravam o momento de lazer e encontram a oportunidade certa. "Tiramos o dia para aproveitar esse sol em família. O Caio ainda não entrou de férias e esperamos ele chegar da escola para vir. Tinha muito tempo que a gente não vinha aqui. O Caio não conhecia. Estamos muito felizes e é só o começo das nossas férias", declara.

Érica Dantas, 38, e o marido, Luciano Dantas, 48, decidiram levar os filhos para passar o dia no Zoológico (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Onde se divertir com as crianças?

Parque da Cidade Sarah Kubitschek

O Parque da Cidade é um dos maiores parques urbanos do mundo e oferece uma variedade de atividades para as crianças. Com áreas para piquenique, lagos, trilhas para caminhada, ciclismo e pedalinhos para passar o dia ao ar livre.

Serviço:

Setor de Residências e Parques Sul (Parque da Cidade) - Asa Sul, todos os dias e aberto 24h. Entrada gratuita.

Jardim Zoológico

O Zoológico de Brasília é uma oportunidade para as crianças aprenderem sobre a fauna brasileira e internacional. O zoológico possui uma área de mais de 100 hectares e mantém diversas espécies de animais sob seus cuidados.

Serviço:

Avenida das Nações, Via L4 Sul - Asa Sul, aberto de terça-feira a domingo e feriados das 8h30 às 16h. Às terças, quartas e quintas-feiras (exceto feriados) os ingressos custam R$ 5 (preço promocional) para todos. Sextas-feiras, sábados, domingos e feriados os preços são R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia entrada).

Planetário

O Planetário de Brasília tem em sua arquitetura o modelo de uma nave espacial/disco voador, o que proporciona uma experiência imersiva desde a entrada, saindo do planeta Terra e brincando de conhecer o Cosmos.

Serviço:

Setor de Divulgação Cultural (SDC), Eixo Monumental, Brasília, aberto de terça-feira a domingo e feriados das 7h30 às 19h. A entrada é gratuita.

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

O CCBB em Brasília é um espaço cultural que recebe exposições, peças teatrais e oficinas voltadas para adultos e crianças. Com uma programação diversificada, o local introduz os pequenos ao mundo das artes.

Serviço:

SCES - Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2, Lote 22 , Asa Sul, aberto de terça-feira a domingo das 9h às 19h. A entrada é gratuita.

Água Mineral

O Parque Nacional de Brasília, popularmente conhecido como Água Mineral, é um opção para se refrescar nos dias de calor. Com piscinas naturais e trilhas ecológicas, o parque oferece uma experiência de contato com a natureza para crianças que gostam de atividades ao ar livre.

Serviço:

EPIA Norte - Zona Industrial, Brasília, aberto de terça-feira a domingo das 6h às 16h ou até a lotação do Parque. Os ingressos custam R$ 38,00 (inteira) e R$ 19,00 (meia para moradores do DF e entorno, estudantes, PCDs e jovens de baixa renda).

Parque de Águas Claras

O Parque de Águas Claras é um ambiente tranquilo em meio à movimentação da cidade. Com pistas para atividades, lagos e áreas para piquenique em família.

Serviço:

Av. das Castanheiras - Águas Claras, Brasília, aberto todos os dias das 6h às 22h. A entrada é gratuita.

SESI LAB

O SESI LAB é um espaço de Arte, Ciência e Tecnologia. O local tem o objetivo fomentar a criatividade e gerar conhecimento aos visitantes, com exposições temporárias nas áreas interna e externa.

Serviço:

Setor Cultural Sul, Lote 1 - Brasília, aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Torre de TV

A Torre de TV é um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Brasília. Do mirante, a 75 metros de altura, as crianças e a família podem apreciar uma vista panorâmica da cidade.

Serviço:

Esplanada da Torre - Plano Piloto, Brasília, aberto de terça-feira a domingo e feriados das 9h às 18h45. A entrada é gratuita.