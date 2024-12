Chuvas causam estragos e deixam mortos no Centro-Sul do país

O último fim de semana de 2024 está sendo marcado por chuvas intensas em grande parte do Centro-Sul do país, com diversas áreas sob alerta para temporais. Pelo menos 40 pessoas ficaram desalojadas após deslizamentos de terra que levaram à interdição de moradias em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

A cidade lidera o acumulado de chuvas no Estado, com 199 milímetros registrados nas últimas 72 horas — valor que corresponde a 88% da média esperada para todo o mês de dezembro, segundo a Defesa Civil.

As pessoas desalojadas foram encaminhadas para residências de familiares, enquanto equipes técnicas do órgão estadual, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), realizam vistorias nas áreas afetadas para avaliar os danos e os riscos.

Além dos deslizamentos, o município também registra pontos de alagamento. Apesar da gravidade, não há registros de óbitos ou feridos, conforme informações do gabinete de crise, criado no início da semana para monitorar os impactos das chuvas no Estado de São Paulo.

O estádio José Ferreira Alves, conhecido como Campo do Comercial, ficou alagado depois de uma alta no volume do rio Tietê. Localizado na cidade de Tietê, no interior do Estado. O estádio é uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em menos de uma semana. A Defesa Civil municipal informou que a inundação pode permanecer até segunda-feira.

"Esse cenário é resultado da atuação de uma frente fria e da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que permanece próxima à divisa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro", informou a Defesa Civil.

MG em alerta

Cidades do interior de Minas Gerais estão sob alerta de chuva intensa até segunda-feira, informou a Defesa Civil do estado. Segundo o órgão, há alto risco de "alagamentos, enchentes, enxurradas e inundações". Até lá, as precipitações podem ultrapassar 90 milímetros a cada 24 horas em áreas do Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Chuvas intensas, com acumulados entre 50 e 90 milímetros, devem atingir as demais regiões do estado. A exceção são as porções ao norte das regiões do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, onde os volumes de chuva podem variar entre 5 e 50 milímetros.

Segundo a Defesa Civil, o estado já registrou oito mortes em decorrência das chuvas — número que supera o total registrado na última temporada, entre setembro de 2023 e março de 2024, quando seis pessoas morreram.