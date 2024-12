Homem arromba igreja e furta R$ 7 mil que seriam usados para pagar funcionários

Um homem não identificado foi preso pela Polícia Civil de Goiás neste sábado (28/12) após arrombar e furtar uma igreja em Anápolis (GO). O crime ocorreu na Paróquia Divino Pai Eterno, localizada no Bairro das Bandeiras.

O criminoso furtou R$ 7 mil que estavam guardados em um cofre, além de um celular utilizado na secretaria da igreja. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança que mostraram que ele utilizou um pé de cabra para arrombar portas e o cofre.

Depois do crime, o homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) em frente a um supermercado da cidade. Ele estava com o celular furtado e apresentava um ferimento na mão, decorrente do uso do pé de cabra, segundo a PCGO. A polícia chegou até o suspeito após uma denúncia anônima.

A prisão foi realizada por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) e Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Anápolis.