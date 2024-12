Três pessoas são resgatadas após queda de avião no Pantanal; veja vídeo

Um avião monomotor de pequeno porte caiu, na última sexta-feira (27/12) em uma região de difícil acesso, em meio à vegetação do Pantanal, no município de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Três pessoas foram resgatadas com vida do veículo, modelo Cessna Aircraft 182S. Leia também: Boeing 737-800: antes de acidente na Coreia do Sul, avião do mesmo modelo saiu de pista na Noruega

De acordo com o g1, o acidente ocorreu na tarde da sexta-feira, mas foi divulgado apenas neste domingo (29/12). Equipes da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) que estavam no município de Dourados, também no Mato Grosso do Sul, se deslocaram de helicóptero até a fazenda em que o avião caiu. Veja vídeo: Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As pessoas que estavam a bordo do veículo receberam atendimento médico e, segundo o g1, passam bem. A aeronave pertence à empresa Ibitiguaia Agropecuária Ltda. e não tem autorização para fazer táxi aéreo. Causas da queda e quantidade de pessoas a bordo não foram divulgadas. Leia também: Avião pega fogo ao fazer pouso de emergência no Canadá; veja vídeo