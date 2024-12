Avião pega fogo ao fazer pouso de emergência no Canadá; veja vídeo

Um voo da companhia aérea Air Canada realizou um pouso de emergência sem o trem de pouso no sábado (28/12), o que fez com que a aeronave escorregasse 'de barriga' na pista e pegasse fogo. Apesar do ocorrido, nenhum dos passageiros e tripulantes ficou gravemente ferido.

O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Halifax Stanfield, por volta das 21h30 no horário local (22h30 no horário de Brasília). A informação foi divulgada por Tiffany Chase, porta-voz do Aeroporto, ao jornal Toronto Star.

O avião finalizava uma viagem doméstica partindo de St. John's, localizada ao leste do país.

Um vídeo publicado por um passageiro nas redes sociais mostra o momento em que a parte externa do avião toca o solo e pega fogo. Uma das asas é arrastada no asfalto. Outra passageira disse à emissora de televisão CBC que fumaça entrou pelas janelas.

Veja a gravação feita por um passageiro:

Um porta-voz da Air Canada disse ao Toronto Star que a principal suspeita é que a engrenagem do trem de pouso tenha falhado.