Boeing 737-800: antes de acidente na Coreia do Sul, avião do mesmo modelo saiu de pista na Noruega

O voo KL-1204, da companhia holandesa KLM, saiu do aeroporto de Olso, capital da Noruega, com destino a Amsterdã, na Holanda, na noite de sábado. Assim que o avião decolou, estando a cerca de 1 km do solo, foi escutado “um barulho alto”, de acordo com nota da companhia aérea.

Cerca de 20 minutos após a decolagem, a aeronave pousou de forma emergencial no aeroporto de Sandefjord, na Noruega, para onde foi redirecionada. O local fica a aproximadamente 100 km de Oslo, de onde saiu o voo. Leia também: Passageiro relata "angústia" em voo que fez pouso de emergência em Brasília

Durante o pouso, o veículo da Boeing saiu da pista e “caiu na grama em baixa velocidade”. Passageiros relataram a jornais locais terem visto fumaça no lado esquerdo do avião e mencionaram o possível estouro de um pneu. É mencionado, também, mau funcionamento do sistema hidráulico da aeronave. Avião da Boeing sai da pista e cai na grama após pouso emergencial, na Noruega (foto: Reprodução/X)

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver viaturas de forças de segurança e de atendimento emergencial. Apesar disso, "todos os 176 passageiros e seis tripulantes estão ilesos e sendo cuidados", segundo a KLM. A empresa informa, também que "as circunstâncias do incidente estão sendo investigadas".

Incidente no Canadá

No domingo (29/12), além do episódio no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, um avião da PAL Ailines operado pela Air Canada derrapou na pista do aeroporto internacional de Halifax, no Canadá. A aeronave, modelo canadense De Havilland Dash 8, teria sofrido um colapso no trem de pouso — o mesmo problema que levou ao acidente no aeroporto sul-coreano — e chegou ao solo com fogo em uma das asas.

