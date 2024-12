Mulher é baleada na cabeça durante banho de sol na Barra da Tijuca

Mulher foi baleada na cabeça enquanto tomava sol na piscina do condomínio na Barra da Tijuca - (crédito: Reprodução)

Uma mulher foi baleada de raspão na cabeça por um disparo de arma de fogo enquanto tomava banho de sol na área de piscina de um condomínio na Avenida Cláudio Besserman Vianna, na Barra da Tijuca, neste domingo (29). Identificada como Rosângela Torres da Silva, a vítima recebeu os primeiros socorros dos bombeiros e foi encaminhada ao Hospital Lourenço Jorge, onde foi atendida e posteriormente liberada.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), e investigações estão em curso para determinar a origem do tiro. Segundo a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) não estava realizando operações na região no momento do incidente.

Moradores da Barra da Tijuca e áreas vizinhas têm se queixado do aumento da violência nos últimos meses. A Zona Oeste do Rio, incluindo bairros como Vargem Pequena, tem sido marcada pela atuação do Comando Vermelho (CV) e da milícia, que dominam grande parte da região.

Neste sábado (28), Diely da Silva Maia, de 32 anos, gerente contábil, estava em um carro de aplicativo quando o motorista, por engano, entrou na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena. Ela foi atingida por um tiro, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada dos socorristas. O motorista, Anderson Sales Pinheiro, de 34 anos, foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge e recebeu alta. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).