Médica brasileira que morreu na Tailândia estava noiva há seis dias

A brasileira que morreu durante um incêndio no hotel The Ember, em Bangkok, era a médica alagoana Carolina Canales, de 24 anos. Ela viajava com o estudante de medicina Fernando Ressureição, 26, com quem estava noiva há seis dias. O casal estava junto há sete anos.

No momento do incêndio, os dois estavam em no quarto do hotel. De acordo com o portal g1, amigos disseram que eles saíram do quarto assim que receberam o aviso do incêndio, mas acabaram se perdendo um do outro por causa da fumaça.

Fernando conseguiu sair do hotel e tentou retornar para buscar Carolina, porém a fumaça não permitiu encontrá-la. Ele escapou por uma janela e fraturou o pé. A médica, por sua vez, não conseguiu fugir e morreu no local.

Carolina completaria 25 anos em janeiro. Além de ser médica, era neta de obstetra e filha de dermatologista.

A jovem trabalhava no Hospital Geral do Estado (HGE) do Alagoas, em Maceió, e era residente no Centro Médico de um hospital particular na capital.

Ao Correio, a Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas disse que a médica era uma pessoa extraordinária. "Dra. Carolina foi uma profissional de excelência técnica, reconhecida pela competência e dedicação que sempre demonstrou em sua prática médica. Porém, mais do que uma médica exemplar, ela era uma pessoa extraordinária, dotada de uma humanidade ímpar, um coração generoso e uma amizade verdadeira que conquistava a todos ao seu redor", informou.

"Seu legado de cuidado, empatia e amor pelo próximo ficará marcado na memória de todos que tiveram a honra de compartilhar momentos ao seu lado. Que seu exemplo continue a inspirar aqueles que seguirão seus passos", completou a nota.

Nas redes sociais, amigos, parentes e colegas de trabalho homenagearam Carolina. De acordo com uma sobrinha, ela era "uma jovem cheia de luz, ternura e generosidade".

À reportagem, o Ministério das Relações Exteriores disse que "presta assistência consular às vítimas e mantém contato direto com as autoridades locais" por meio da Embaixada do Brasil em Bangkok.