Usuários relatam instabilidade e fila de espera para apostas on-line nas loterias da Caixa

Quem tiver deixado a "fézinha" da Mega da Virada para a última hora pode enfrentar dificuldades com as apostas realizadas de forma on-line. Isso por que nesta segunda-feira (30/12), internautas relataram que o aplicativo Loterias Caixa apresentou instabilidade e até mesmo uma incomum fila de espera para realizar as apostas.



Segundo dados do portal Downdetector — que rastreia falhas em grandes sites —, o aplicativo da Caixa teve um pico de notificações às 10h16 desta segunda, com 126 relatos oficiais de instabilidade. A maioria dos problemas era dificuldade para "login no aplicativo móvel", com 47% das reclamações.

Gráfico do portal Downdetector mostra pico de reclamações no aplicativo da Caixa (foto: Reprodução/Downdetector)

O Correio entrou em contato com a assessoria de imprensa da Caixa para tentar ouvir um posição sobre o problema. Contudo, até a publicação deste texto não recebeu resposta. Em caso de manifestação, a matéria será atualizada.

Nas redes sociais, os internautas brincaram com a situação. "Todo mundo em busca do sonho de nunca mais ter que trabalhar", brincou um. "O aplicativo da loteria Caixa travando e com fila de espera. Gente! Não é competição, é sobre quem acerta as seis dezenas!", comentou outro.

