Mega da Virada sorteia maior prêmio de toda sua história

O réveillon está se aproximando e não tem nada melhor do que começar um novo ano com dinheiro no bolso. Este ano, a Mega da Virada está sorteando um prêmio no valor de R$600 milhões, maior valor já sorteado na história da premiação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ilca da Silva, 65, se mostra esperançosa com a aposta. “Toda semana eu faço um joguinho. Estou confiante nessa Mega da Virada”. Pensando na família, Ilca afirma que a prioridade é ajudar os filhos. “Se eu ganhar, a primeira coisa que vou fazer é ajudar meus filhos. O restante das pessoas eu vejo depois, a prioridade são meus filhos”, completa.

Ilca Silva pretende ajudar a família com o prêmio (foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Leia também: Paralamas do Sucesso realizam shows em comemoração aos 40 anos de carreira

É a primeira vez que a moradora de Samambaia Maria Margarete Silva faz o jogo da Mega da Virada. Se ganhar, pretende ajudar as pessoas próximas a ela. “Vou ajudar muita gente, principalmente meus cinco filhos.” Além da ajuda que dará aos cinco filhos, também pretende usar o dinheiro para cuidar de si mesma. “Com o restante do dinheiro, pretendo investir mais na minha saúde, cuidar mais de mim. Fazer exames, tratamentos e resolver outras pendências”, completa dona Maria.

É a primeira vez que Maria Margarete joga e está esperançosa para ganhar (foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Segundo levantamento feito pela Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar os seis números com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Mesmo parecendo impossível, Maria Margarete conta com a sorte e a ajuda divina para ganhar o prêmio. “Vou rezar muito para que Deus me abençoe na hora do sorteio. Ele vai na frente e eu vou atrás”, afirma.

O morador de Sobradinho Josélio Moreira, 45, só faz jogos no sorteio da Mega da Virada: “Eu só jogo na Mega porque eu sei que não acumula, então, tenho mais chances de ganhar”, afirma. Se ganhar o prêmio, pretende priorizar a família, mas também pensa em fazer alguns investimentos e doações. “Com esse prêmio a prioridade é ajudar minha família. Se eu ganhar, e dependendo do valor que eu ganhar, vou ajudar algumas instituições de caridade, como o Hospital do Câncer, em Barretos. Fora isso, vou fazer investimentos no setor imobiliário, apesar de já ter casa própria, vou comprar outras para investir nesse mercado”, conclui Josélio.

Josélio Moreira , morador de Sobradinho, pretende ajudar a família e fazer doações (foto: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

A Mega da Virada foi criada em 2008 e possui grande popularidade pelos valores altos e por não acumular. Em caso de não ter ganhadores que acertem as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os que acertaram cinco dezenas e assim por diante.

Como apostar?

É possível realizar jogos até as 17h de 31 de dezembro, dia que será realizado o sorteio, às 20h. As apostas poderão ser realizadas presencialmente, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa de todo país, pelo site e aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.





*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho