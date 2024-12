Mega da Virada: aplicativo da Caixa tem fila de mais de uma hora para apostar

Também é possível apostar na Mega da Virada por meio do site da Caixa e de casa lotéricas associadas ao banco - (crédito: Ed Alves/CB)

Apostar no sorteio Mega da Virada é a sensação do momento, na manhã desta terça-feira (31/12), em todo o país. O sonho de ganhar a bolada de R$ 600 milhões é tamanho que, por volta de 10h50 desta terça, a fila de espera para apostar na Mega por meio do aplicativo Loterias Caixa era de mais de uma hora.

Confira:

Fila de espera para apostar na Mega da Virada (foto: Reprodução/Correio Braziliense)



Como apostar na Mega da Virada

Além do aplicativo Loterias Caixa, é possível apostar na Mega-Sena da Virada por meio do site da Caixa e de casa lotéricas associadas ao banco. As apostas devem ser feitas até as 18h desta terça. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. Quem deseja aumentar as chances de ganhar pode selecionar até 20 números no volante.

Há também a opção da Surpresinha, em que os números são escolhidos automaticamente pelo sistema. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o prêmio de R$ 600 milhões será dividido entre os acertadores da Quina, e assim sucessivamente.

O sorteio da Mega da Virada ocorre às 20h e pode ser acompanhada aqui no site do Correio.